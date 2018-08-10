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Эксперт назвал инцидент с американской подлодкой в Средиземном море попыткой надавить на Россию
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    Эксперт назвал инцидент с американской подлодкой в Средиземном море попыткой надавить на Россию

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    Эксперт назвал инцидент с американской подлодкой в Средиземном море попыткой надавить на Россию

    Москва, 10 августа. Инцидент с американской субмариной в Средиземном море, которую засек фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен», это попытка оказания давления на Россию. Об этом заявил политолог Александр Асафов.

    Страны Североатлантического альянса хотят оказать давление в тех точках мира, где присутствует Россия. Появление субмарины в Средиземном море направлено на то, чтобы ухудшить ситуацию вокруг российских границ, сообщил Асафов в беседе с Nation News.

    «Я думаю, что появление этой субмарины является, в том числе, и попыткой определенной эскалации, поскольку совершенно очевидно, что есть договороспособный тренд на улучшение ситуации в регионе с другими акторами, такими, как, например, Турция и Иран», —  отметил политолог.

    Он пояснил, что многие союзники Запада недовольны сотрудничеством России с другими странами, поэтому они устраивают различные провокации.

    Напомним ,что весной фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» отследил американскую подлодку типа «Огайо». Он преследовал субмарину два часа, а также записал ее основные параметры.

    Автор: Денис Коробейников
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