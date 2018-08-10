Меню
Общество
Названы самые распространенные виды рака в России
Россия
Россельхознадзор ограничит ввоз персиков и абрикосов из Сербии и Македонии с 15 августа
Следующая новость
Загрузка...

    Названы самые распространенные виды рака в России

    270

    Названы самые распространенные виды рака в России

    Москва, 10 августа. Чаще всего мужчины в России болеют раком органов дыхания, а женщины – раком молочных желез. К таким выводам пришли эксперты министерства здравоохранения РФ.

    В 2017 году среди мужского населения страны зафиксировано более 49 000 злокачественных образований в органах дыхания: трахеях, бронхах и легких.

    «Число впервые выявленных злокачественных новообразований предстательной железы  составило более 40 тысяч», — пишет RT.

    Среди женщин в 2017 году зафиксировано более 70 000 выявленных случаев рака молочной железы, кожи – более 48 000 случаев.

    Напомним, в 2017 году в России впервые за много лет снизился уровень смертности от онкологических заболеваний. Если в 2000 году в стране от онкологии умерли 297 900 человек, в 2017 году — 289 000 граждан.

    Автор: Регина Пак
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.