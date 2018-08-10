Названы самые распространенные виды рака в России

Москва, 10 августа. Чаще всего мужчины в России болеют раком органов дыхания, а женщины – раком молочных желез. К таким выводам пришли эксперты министерства здравоохранения РФ.

В 2017 году среди мужского населения страны зафиксировано более 49 000 злокачественных образований в органах дыхания: трахеях, бронхах и легких.

«Число впервые выявленных злокачественных новообразований предстательной железы составило более 40 тысяч», — пишет RT.

Среди женщин в 2017 году зафиксировано более 70 000 выявленных случаев рака молочной железы, кожи – более 48 000 случаев.

Напомним, в 2017 году в России впервые за много лет снизился уровень смертности от онкологических заболеваний. Если в 2000 году в стране от онкологии умерли 297 900 человек, в 2017 году — 289 000 граждан.