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Двое детей отравились бабушкиными лекарствами в Подмосковье, выжил только один
Россия
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    Двое детей отравились бабушкиными лекарствами в Подмосковье, выжил только один

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    Двое детей отравились бабушкиными лекарствами в Подмосковье, выжил только один

    Москва, 10 августа. Трехлетняя девочка отравилась бабушкиными лекарствами на даче в Московской области и умерла. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Московской области.

    По данным пресс-службы, трехлетняя девочка и четырехлетний мальчик находились на даче в Солнечногорском районе региона. Они, оставшись одни в комнате, открыли сумку бабушки, достали лекарства и съели их.

    «9 августа 2018 года в дачном доме… обнаружены на полу в бессознательном состоянии двое детей», — говорится в сообщении пресс-службы.

    Медики, приехав на место происшествия, провели необходимые процедуры, но смогли спасти только одного ребенка. Мальчика доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, врачи продолжают бороться за его жизнь.

    Как передает «Ридус», семья была благополучной. На данный момент проводится судебно-медицинская экспертиза.

    Автор: Дарья Смолина
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