Двое детей отравились бабушкиными лекарствами в Подмосковье, выжил только один

Москва, 10 августа. Трехлетняя девочка отравилась бабушкиными лекарствами на даче в Московской области и умерла. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Московской области.

По данным пресс-службы, трехлетняя девочка и четырехлетний мальчик находились на даче в Солнечногорском районе региона. Они, оставшись одни в комнате, открыли сумку бабушки, достали лекарства и съели их.

«9 августа 2018 года в дачном доме… обнаружены на полу в бессознательном состоянии двое детей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Медики, приехав на место происшествия, провели необходимые процедуры, но смогли спасти только одного ребенка. Мальчика доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, врачи продолжают бороться за его жизнь.

Как передает «Ридус», семья была благополучной. На данный момент проводится судебно-медицинская экспертиза.