НАТО назвал Россию главной угрозой безопасности Альянса Россия оказалась на первом месте в списке так называемых угроз, которые якобы стоят перед трансатлантической безопасностью. НАТО разместил на своей странице в Twitter видеоролик со списком основных «угроз». Любопытно, что на этот раз Россия не только попала в «черный» рейтинг военно-политического блока, но и возглавила его. Кроме того, в список попали напряженные ситуации в Африке и на Ближнем Востоке, атаки в киберпространстве, распространение оружия массового поражения, климатические изменения и сфера поставок энергоносителей.

США вводят новые антироссийские санкции в связи с «делом Скрипалей» Американские власти не перестанут вводить новые санкции против России, пока «не получат по голове». Москве необходимо продуманно отвечать на меры Вашингтона. Такое мнение выразил депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Владислав Бриг в записи на своей странице «ВКонтакте», комментируя вступающие в силу 22 августа новые американские санкции в отношении РФ, введенные в связи с так называемым «делом Скрипалей». Бриг подчеркнул, что «отрезвить» США можно только с помощью «сильного встречного удара».

На сирийским населенным пунктом Абу-Рузук подняты национальные флаги Подразделения Сирийской армии вошли в населенный пункт Абу-Рузук, расположенный неподалеку от плотины Мантара в окрестностях провинции Эль-Кунейтра. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей в республике. Над муниципальными объектами были подняты национальные флаги Сирии. В данный момент жители Абу-Рузука ждут восстановления социальной инфраструктуры, разрушенной террористами, водоснабжения, электричества, транспортной связи.