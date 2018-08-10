Власти США берут соцсети под жесткий контроль

Вашингтон, 10 августа. Судя по всему, американские соцсети ждут тяжелые времена. Не справившись в 2016 году со своей функцией по формированию общественного мнения в пользу демократического кандидата на пост президента страны, к промежуточным выборам в ноябре, когда будет полностью переизбрана Палата представителей (нижняя палата Конгресса США) и треть сенаторов, все медиаресурсы и социальные платформы просто обязаны не допустить «повторной ошибки».

Американские сенаторы от Демократической партии подготовили ряд предложений по политике «регулирования» деятельности социальных сетей Facebook, Twitter, Google и технологических компаний Apple и Amazon.

Заместитель председателя комитета по разведке верхней палаты Конгресса США сенатор Марк Уорнер выступил инициатором 20 законодательных инициатив, которые должны будут лечь в основу нового закона, служащего для контроля ведущих технологических платформ и социальных площадок.

Редакция информационного агентства USA Really получила копию документа и изучила предложения сенатора Уорнера.

Вводная часть уже традицонно посвящена России. В ней сенатор рассказывает, что это Советский Союз распространял клевету о Мартине Лютере Кинге и «вирусе СПИДа» (так в оригинале) с целью подорвать доверие американцев к демократическому правительству. Источники этих обвинений не самые свежие — это доклад Государственного департамента США за август 1987 года, но с него явно стряхнули пыль и теперь снова активно пускают в дело.

С приходом новых технологий «враги демократии» стали широко использовать социальные сети, вооружив армии троллей и создав многочисленных ботов, клик-фермы, фейковые страницы и группы, рекламные сети и т. д. — все с одной целью распространения «политической дезинформации», говорится в тексте.

С учетом того, что соцсети выросли до колоссальных размеров, Сенат США считает своим долгом обеспечить необходимые американскому обществу «прозрачность и эффективное управление» этими платформами. Нельзя позволить соцсетям оставаться «диким Западом» без строгого, но справедливого «шерифа». Для этого сенатор-демократ предлагает обязать соцсети ввести два десятка инструментов, реализующих эти функции.

Среди этих обязательных инструментов:

— четкая маркировка ботов. Компании обязаны обозначать не только тех ботов, которых они сами разрабатывают, например Google Duplex, но и ботов, которые используются на их платформах, такие как бот-аккаунты в Twitter;

— обязательное указание происхождения поста в соцсети и/или аккаунта. Анонимность или «псевдо-анонимность» должна быть исключена. Facebook уже опробовал этот инструмент в мае 2018 года, добавив на страницу сообщества American Police Supporters запись, что она управляется из Германии и Сербии. Однако предстоит решить проблему с сервисами VPN, которые скрывают реальное положение компьютера, причем, скорее всего, в ущерб безопасности пользователя — конгрессмены заранее предвидят возмущение ЛГБТ-активистов, диссидентов, правозащитников и журналистов, поскольку некие «репрессивные режимы» смогут ограничивать свободу выражения и частной жизни;

— обязательная идентификация «сомнительных» аккаунтов. Речь идет не только о ботах, а вообще о любых «ложных» аккаунтах. Согласно законодательной инициативе, соцсеть будет обязана выявлять эти недостоверные аккаунты и сообщать о них в Федеральную торговую комиссию США (FTC), поскольку рост числа пользователей соцсети положительно влияет на общие экономические показатели соцсети, стоимость рекламы, рост рекламной выручки и т. д. И в этом случае анонимностью в соцсети придется пожертвовать, что вызовет критику со стороны организаций по защите прав человека и других гражданских организаций, признают авторы проекта;

— возложение на социальные платформы ответственности за публикацию личных сведений, клеветы или неудаление фабрикованных видео или аудиозаписей. В настоящий момент соцсети защищены от наказания за размещение ложной или поддельной информации законом, но если информация должна быть удалена по решению суда, соцсеть обязана предотвращать ее повторное размещение;

— обеспечение публичного доступа к базам соцсетей. Платформы свыше определенного размера должны обеспечивать доступ независимых исследователей к записям об активности пользователей соцсети с целью «измерения и аудита социальных трендов». Facebook уже давно предоставляет доступ к данным пользователей заинтересованным лицам, но на платной основе. Теперь это должно стать обязательным;

— создание межорганизационной структуры оперативного реагирования по противодействию асимметричным угрозам институтам демократии. Теперь взаимодействие соцсетей с ЦРУ и АНБ должно стать обязательным и закреплено законодательно. Этот орган должен будет выявлять, отслеживать и противодействовать «вредоносным асимметричным угрозам» на политическую систему США;

— обязательство по раскрытию заказчиков политической рекламы. Соцсеть должна исключать возможность приобретения политической рекламы зарубежными частными и юридическими лицами;

— усиление защиты от иностранных манипуляций. Расходы России на оборонный комплекс составляют порядка $70 млрд, в то время как США тратит в 10 раз больше. Но США тратит средства для войны на море, суше и в воздухе, хотя войны XXI столетия происходят в киберпространстве.

«Мы должны четко дать понять России и другим странам, что если нас преследуют в киберпространстве, мы нанесем ответный удар с применением собственных кибервозможностей. Нам необходимо увеличить расходы на эти действия наряду с усилением санкций и других инструментов», — говорится в тексте проекта.

Другие предлагаемые демократами меры включают в себя разработку механизма определения ответственности владельца информации, запрет соцсетям использовать технологии, создающие у пользователя иллюзию отсутствия возможности запрета на доступ к базе своих контактов. Этим особенно известен Messenger в Facebook, когда при запросе доступа к контактам пользователя появляются только два варианта — «согласен» или «узнать подробнее», что фактически вынуждает дать соцсети доступ к своему списку контактов.

Также предполагается разрешить широкое использование технологии «искусственного интеллекта» для анализа аккаунтов соцсетей на законодательном уровне.

Американские СМИ отмечают, что в тексте проекта отсутствуют обсуждаемые ранее «антимонопольные» требования к соцсетям, принуждающие соцсети к дроблению после достижения определенного размера аудитории, что позволило бы иметь естественную конкуренцию и наличие выбора. Сейчас же фактически можно только решить иметь аккаунт в Facebook или нет.

И, как показывает опыт сотрудников независимого информагентства USA Really, даже подтвержденный многократно паспортными данными аккаунт в соцсети может быть уничтожен мгновенно безо всякого предупреждения и объяснения. Причем страдают от этого как рядовые граждане или независимые журналисты, так и популярные медиа-персонажи — такие, как создатель портала Infowars Алекс Джонс, аккаунты которого в большинстве американских соцсетей были уничтожены, несмотря на наличие у него миллионной аудитории зрителей.

Сейчас американскому «глубинному государству» (Deep State) не до церемоний: на кону едва ли не последний шанс удержаться во власти. Поэтому в ход идут любые ограничительные меры. И, как считают аналитики USA Really, только запретами дело не кончится: скорее всего, будет и физическое воздействие на оппонентов. Тем более что на бытовом уровне разборки с применением огнестрельного оружия в отношении политических противников демократы с успехом применяют уже сейчас.