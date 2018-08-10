Меню
Весь мир
Власти США берут соцсети под жесткий контроль
Украина
«Украинские железные дороги» готовы прекратить сообщение с Россией
Следующая новость
Загрузка...

    Власти США берут соцсети под жесткий контроль

    32

    Власти США берут соцсети под жесткий контроль

    Вашингтон, 10 августа. Судя по всему, американские соцсети ждут тяжелые времена. Не справившись в 2016 году со своей функцией по формированию общественного мнения в пользу демократического кандидата на пост президента страны, к промежуточным выборам в ноябре, когда будет полностью переизбрана Палата представителей (нижняя палата Конгресса США) и треть сенаторов, все медиаресурсы и социальные платформы просто обязаны не допустить «повторной ошибки».

    Американские сенаторы от Демократической партии подготовили ряд предложений по политике «регулирования» деятельности социальных сетей Facebook, Twitter, Google и технологических компаний Apple и Amazon.

    Заместитель председателя комитета по разведке верхней палаты Конгресса США сенатор Марк Уорнер выступил инициатором 20 законодательных инициатив, которые должны будут лечь в основу нового закона, служащего для контроля ведущих технологических платформ и социальных площадок.

    Редакция информационного агентства USA Really получила копию документа и изучила предложения сенатора Уорнера.

    Вводная часть уже традицонно посвящена России. В ней сенатор рассказывает, что это Советский Союз распространял клевету о Мартине Лютере Кинге и «вирусе СПИДа» (так в оригинале) с целью подорвать доверие американцев к демократическому правительству. Источники этих обвинений не самые свежие — это доклад Государственного департамента США за август 1987 года, но с него явно стряхнули пыль и теперь снова активно пускают в дело.

    Власти США берут соцсети под жесткий контроль

    С приходом новых технологий «враги демократии» стали широко использовать социальные сети, вооружив армии троллей и создав многочисленных ботов, клик-фермы, фейковые страницы и группы, рекламные сети и т. д. — все с одной целью распространения «политической дезинформации», говорится в тексте.

    С учетом того, что соцсети выросли до колоссальных размеров, Сенат США считает своим долгом обеспечить необходимые американскому обществу «прозрачность и эффективное управление» этими платформами. Нельзя позволить соцсетям оставаться «диким Западом» без строгого, но справедливого «шерифа». Для этого сенатор-демократ предлагает обязать соцсети ввести два десятка инструментов, реализующих эти функции.

    Среди этих обязательных инструментов:

    — четкая маркировка ботов. Компании обязаны обозначать не только тех ботов, которых они сами разрабатывают, например Google Duplex, но и ботов, которые используются на их платформах, такие как бот-аккаунты в Twitter;

    — обязательное указание происхождения поста в соцсети и/или аккаунта. Анонимность или «псевдо-анонимность» должна быть исключена. Facebook уже опробовал этот инструмент в мае 2018 года, добавив на страницу сообщества American Police Supporters запись, что она управляется из Германии и Сербии. Однако предстоит решить проблему с сервисами VPN, которые скрывают реальное положение компьютера, причем, скорее всего, в ущерб безопасности пользователя — конгрессмены заранее предвидят возмущение ЛГБТ-активистов, диссидентов, правозащитников и журналистов, поскольку некие «репрессивные режимы» смогут ограничивать свободу выражения и частной жизни;

    Власти США берут соцсети под жесткий контроль

    — обязательная идентификация «сомнительных» аккаунтов. Речь идет не только о ботах, а вообще о любых «ложных» аккаунтах. Согласно законодательной инициативе, соцсеть будет обязана выявлять эти недостоверные аккаунты и сообщать о них в Федеральную торговую комиссию США (FTC), поскольку рост числа пользователей соцсети положительно влияет на общие экономические показатели соцсети, стоимость рекламы, рост рекламной выручки и т. д. И в этом случае анонимностью в соцсети придется пожертвовать, что вызовет критику со стороны организаций по защите прав человека и других гражданских организаций, признают авторы проекта;

    — возложение на социальные платформы ответственности за публикацию личных сведений, клеветы или неудаление фабрикованных видео или аудиозаписей. В настоящий момент соцсети защищены от наказания за размещение ложной или поддельной информации законом, но если информация должна быть удалена по решению суда, соцсеть обязана предотвращать ее повторное размещение;

    — обеспечение публичного доступа к базам соцсетей. Платформы свыше определенного размера должны обеспечивать доступ независимых исследователей к записям об активности пользователей соцсети с целью «измерения и аудита социальных трендов». Facebook уже давно предоставляет доступ к данным пользователей заинтересованным лицам, но на платной основе. Теперь это должно стать обязательным;

    — создание межорганизационной структуры оперативного реагирования по противодействию асимметричным угрозам институтам демократии. Теперь взаимодействие соцсетей с ЦРУ и АНБ должно стать обязательным и закреплено законодательно. Этот орган должен будет выявлять, отслеживать и противодействовать «вредоносным асимметричным угрозам» на политическую систему США;

    — обязательство по раскрытию заказчиков политической рекламы. Соцсеть должна исключать возможность приобретения политической рекламы зарубежными частными и юридическими лицами;

    — усиление защиты от иностранных манипуляций. Расходы России на оборонный комплекс составляют порядка $70 млрд, в то время как США тратит в 10 раз больше. Но США тратит средства для войны на море, суше и в воздухе, хотя войны XXI столетия происходят в киберпространстве.

    «Мы должны четко дать понять России и другим странам, что если нас преследуют в киберпространстве, мы нанесем ответный удар с применением собственных кибервозможностей. Нам необходимо увеличить расходы на эти действия наряду с усилением санкций и других инструментов», — говорится в тексте проекта.

    Власти США берут соцсети под жесткий контроль

    Другие предлагаемые демократами меры включают в себя разработку механизма определения ответственности владельца информации, запрет соцсетям использовать технологии, создающие у пользователя иллюзию отсутствия возможности запрета на доступ к базе своих контактов. Этим особенно известен Messenger в Facebook, когда при запросе доступа к контактам пользователя появляются только два варианта — «согласен» или «узнать подробнее», что фактически вынуждает дать соцсети доступ к своему списку контактов.

    Также предполагается разрешить широкое использование технологии «искусственного интеллекта» для анализа аккаунтов соцсетей на законодательном уровне.

    Американские СМИ отмечают, что в тексте проекта отсутствуют обсуждаемые ранее «антимонопольные» требования к соцсетям, принуждающие соцсети к дроблению после достижения определенного размера аудитории, что позволило бы иметь естественную конкуренцию и наличие выбора. Сейчас же фактически можно только решить иметь аккаунт в Facebook или нет.

    И, как показывает опыт сотрудников независимого информагентства USA Really, даже подтвержденный многократно паспортными данными аккаунт в соцсети может быть уничтожен мгновенно безо всякого предупреждения и объяснения. Причем страдают от этого как рядовые граждане или независимые журналисты, так и популярные медиа-персонажи — такие, как создатель портала Infowars Алекс Джонс, аккаунты которого в большинстве американских соцсетей были уничтожены, несмотря на наличие у него миллионной аудитории зрителей.

    Сейчас американскому «глубинному государству» (Deep State) не до церемоний: на кону едва ли не последний шанс удержаться во власти. Поэтому в ход идут любые ограничительные меры. И, как считают аналитики USA Really, только запретами дело не кончится: скорее всего, будет и физическое воздействие на оппонентов. Тем более что на бытовом уровне разборки с применением огнестрельного оружия в отношении политических противников демократы с успехом применяют уже сейчас.

     

     

    Автор: Анна Кириллова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.