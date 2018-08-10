Эксперты сравнили флагманы Samsung и Apple

Москва, 10 августа. Специалисты сравнили характеристики флагманских смартфонов Samsung Galaxy Note 9 и iPhone X компании Apple. Они пришли к выводу, что по функционалу устройства имеют кардинальные отличия, хотя их стоимость составляет порядка 1000 долларов.

Так, дисплей iPhone X имеет 5,8 дюйма, тогда как диагональ Galaxy Note 9 равна 6,4. Таким образом продукт Samsung подойдет больше для любителей больших экранов. При этом на Galaxy Note 9 экран занимает большую площадь в отличие от гаджета от Apple, на котором имеется так называемая «монобровь» — вырез на верхней части устройства.

Из-за закругленных краев Galaxy Note 9 лучше лежит в руке, хотя аппарат массивнее «десятки». Смартфон от Samsung оснащен стилусом S-Pen, ничего подобного у iPhone X нет.

Если говорить о процессорах Snapdragon 845 и A11, то стоит сказать, что они не имеют особых различий в производительности.

Камеры Galaxy Note 9 и iPhone X также практически не отличаются — на обоих аппаратах установлены основные камеры на 12 мегапикселей.

В целом аналитики отмечают, что оба гаджета, несмотря на имеющиеся у них отличия, способны успешно справляться со своими функциями.