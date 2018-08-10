Самые популярные в России банкоматы оказались уязвимыми для хакеров

Москва, 10 августа. Самые популярнее в России банкоматы оказались уязвимыми для хакерских атак. Эксперты объяснили, что устройство наиболее распространенных в стране банкоматов NCR, позволяет воровать хранящиеся в устройствах деньги.

Дефект был выявлен и устранен производителем еще полгода назад, однако ранее установленные устройства не были заменены. Таким образом, хакеры могут установить на контроллер сейфовой части банкомата менее защищенное программное обеспечение и с помощью технологии Black Box отправить команду на снятие наличных, пишет «Коммерсант».

Как уточняет «ФедералПресс», по мнению специалистов Positive Technologies, данная уязвимость стала причиной роста хакерских атак на банкоматы весной.