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Самые популярные в России банкоматы оказались уязвимыми для хакеров
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    Самые популярные в России банкоматы оказались уязвимыми для хакеров

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    Самые популярные в России банкоматы оказались уязвимыми для хакеров

    Москва, 10 августа. Самые популярнее в России банкоматы оказались уязвимыми для хакерских атак. Эксперты объяснили, что устройство наиболее распространенных в стране банкоматов NCR, позволяет воровать хранящиеся в устройствах деньги.

    Дефект был выявлен и устранен производителем еще полгода назад, однако ранее установленные устройства не были заменены. Таким образом, хакеры могут установить на контроллер сейфовой части банкомата менее защищенное программное обеспечение и с помощью технологии Black Box отправить команду на снятие наличных, пишет «Коммерсант».

    Как уточняет «ФедералПресс», по мнению специалистов Positive Technologies, данная уязвимость стала причиной роста хакерских атак на банкоматы весной.

    Автор: Василий Котов
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