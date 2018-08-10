Москва, 10 августа. Президент Украины Петр Порошенко заявил в своем Facebook о катастрофических последствиях для Европы от строительства газопровода «Северный поток — 2» и призвал защитить ее энергетические интересы от «обманчивых и пагубных чар» России.

«Это фантазия человека, который в критической ситуации пытается ухватиться за соломинку», — прокомментировал слова украинского президента председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Точка невозврата в этом масштабном проекте уже пройдена, «Северный поток — 2» экономически выгоден для Европы, пояснил российский парламентарий в интервью Федеральному агентству новостей.

Порошенко напрасно призывает власти Евросоюза к защите своих энергетических интересов и к сохранению Украины в качестве транзитера российского газа.

«Киевскому правительству давно пора понять: его интересы США и Евросоюз будут учитывать в последнюю очередь. И то лишь в том случае, если это даст козыри в игре с Россией», — заявил Леонид Слуцкий.

Порошенко и компания сделали все для того, чтобы Украина перестала быть самостоятельной как в экономике, так и в политике, добавил собеседник ФАН.

Напомним, что две нитки газопровода «Северный поток — 2» должны связать Россию и Германию через Балтийское море. Киев неоднократно выступал против этого проекта, опасаясь потерять статус важного транзитера российских углеводородов.