Меню
Политика
Фантазии схватившегося за соломинку: в Госдуме отреагировали на слова Порошенко о «троянском коне» России
Происшествия
Сгоревшая Успенская церковь в Карелии не была застрахована
Следующая новость
Загрузка...

    Фантазии схватившегося за соломинку: в Госдуме отреагировали на слова Порошенко о «троянском коне» России

    196

    Фантазии схватившегося за соломинку: в Госдуме отреагировали на слова Порошенко о «троянском коне» России

    Москва, 10 августа. Президент Украины Петр Порошенко заявил в своем Facebook о катастрофических последствиях для Европы от строительства газопровода «Северный поток — 2» и призвал защитить ее энергетические интересы от «обманчивых и пагубных чар» России. 

    «Это фантазия человека, который в критической ситуации пытается ухватиться за соломинку», — прокомментировал слова украинского президента председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

    Точка невозврата в этом масштабном проекте уже пройдена, «Северный поток — 2» экономически выгоден для Европы, пояснил российский парламентарий в интервью Федеральному агентству новостей.

    Порошенко напрасно призывает власти Евросоюза к защите своих энергетических интересов и к сохранению Украины в качестве транзитера российского газа. 

    «Киевскому правительству давно пора понять: его интересы США и Евросоюз будут учитывать в последнюю очередь. И то лишь в том случае, если это даст козыри в игре с Россией», — заявил Леонид Слуцкий. 

    Порошенко и компания сделали все для того, чтобы Украина перестала быть самостоятельной как в экономике, так и в политике, добавил собеседник ФАН.

    Напомним, что две нитки газопровода «Северный поток — 2» должны связать Россию и Германию через Балтийское море. Киев неоднократно выступал против этого проекта, опасаясь потерять статус важного транзитера российских углеводородов.

    Автор: Ольга Летягина
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.