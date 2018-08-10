«Хьюстон, у нас проблема»: астронавт NASA рассказал о встрече с инопланетянином в космосе

Вашингтона, 10 августа. Астронавт NASA Леланд Мелвин заявил, что видел инопланетянина на корабле Space Shuttle в космосе.

Мелвин сделал громкое заявление: по его словам, он встретил в космосе инопланетянина. Непонятное существо «органического инопланетного вида» он заметил в грузовом отсеке космического судна Space Shuttle.

Астронавт моментально передал информацию на Землю, однако ему не поверили. По словам операторов, это был лишь превратившийся в лед фреон, вытекший из шлангов. Однако астронавт допускает, что его просто хотели успокоить, передает «Свободная пресса».

Как признался Мелвин, первое, что он хотел сказать своему коллеге по экспедиции, когда увидел нечто, была фраза: «Хьюстон, у нас проблема!»

Стоит отметить, что экспедиция астронавтов в космосе длилась месяц.