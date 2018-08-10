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Крушение вертолета Ми-8: семьи погибших начали получать выплаты в Красноярском крае
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    Крушение вертолета Ми-8: семьи погибших начали получать выплаты в Красноярском крае

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    Крушение вертолета Ми-8: семьи погибших начали получать выплаты в Красноярском крае

    Красноярск, 10 августа. Семьи погибших при крушении вертолета Ми-8 в Красноярском крае начали получать бюджетные выплаты. Об этом сказала пресс-секретарь правительства региона Елена Уляшева.

    В катастрофе погибли 18 человек: три члена экипажа и 15 пассажиров.

    «Выплаты начались», — сказала Елена Уляшева в комментарии РИА Новости.

    Ранее зампред правительства Красноярской области Алексей Подкорытов сообщал, что сумма компенсации составит до одного миллиона рублей. Кроме того, предполагаются выплаты от работодателей погибших и страховой компании.

    Напомним, вертолет Ми-8 компании Utair разбился в Красноярском крае 4 августа. По словам официального представителя Следкома РФ Светланы Петренко, ведомства рассматривает все версии крушения, в том числе и ошибку пилотирования. Позже эксперты предположили, что причиной катастрофы могла стать халатность диспетчеров. 6 августа в Красноярском крае объявили днем траура

     

    Автор: Регина Пак
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