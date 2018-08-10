Серьезных проблем быть не может: экономист рассказал о возможностях ЦБ на валютном рынке
Центробанк сделал заявление по поводу ситуации на финансовом рынке. Согласно сообщению регулятора, повышенная волатильность рубля в связи с новостями о возможных санкциях США против РФ является естественной.
«Такие эпизоды волатильности уже возникали ранее на фоне обсуждения санкционных ограничений и имели временный характер», — отметили в ЦБ.
В кредитном учреждении также добавили, что продолжают отслеживать происходящее на финансовом и валютном рынках.
Заместитель первого проректора по академическим вопросам РЭШ, профессор финансов Олег Шибанов в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что у Центробанка достаточно пространства для маневра, он в состоянии сохранить стабильность финансовой системы РФ.
«Начнем с того, что регулятор может сделать. Как показали валютные РЕПО в 2014-2015 годах, Центробанк может очень легко отрегулировать этот рынок. Поэтому никаких серьезных проблем с точки зрения валютного рынка быть вообще не может.
Что касается реакции рынка и дальнейшего движения, сейчас существуют разные оценки. Есть и такие, что курс [рубля по отношению к доллару] может добраться до 75 ровно потому, что санкции могут затронуть широкий спектр компаний», — говорит экономист.
Ровно до тех пор, пока американские сенаторы не выйдут из отпуска, фактически единственное, что можно делать, — это следить за их социальными сетями.
«По большому счету, первый, «госдеповский» подход к санциям будет относительно скромным и не слишком опасным для рынка. Но все понимают, что это не означает, что сенаторы проигнорируют свои возможности», — продолжает Олег Шибанов.
Американские парламентарии могут продавить закон о госдолге и российских банках. В этом случае изменения курса могут быть достаточно существенными.
«75 рублей за доллар — это, я бы так сказал, потенциально возможный курс в том случае, если сенаторы сойдут с колеи и начнут говорить про госдолг, Сбербанк и ВТБ», — резюмировал профессор финансов.