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Минфин РФ готовит законопроект о блокировке банками подозрительных операций
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    Минфин РФ готовит законопроект о блокировке банками подозрительных операций

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    Минфин РФ готовит законопроект о блокировки банками подозрительных операций

    Москва, 10 августа. Минфин подготовит законопроект о блокировке банками подозрительных операций своих клиентов в рамках антиотмывочного законодательства. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

    Поправки в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» должны вступить в силу в декабре 2018 года. В них будет прописано основание принятия решения, а также порядок блокировки счетов.

    Отметим, что в настоящее время банки самостоятельно принимают решения о блокировке счетов своих клиентов ориентируясь на собственные правила. Порядок блокировки регламентируется информационными письмами ЦБ и контролируется Банком России.

    Автор: Денис Коробейников
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