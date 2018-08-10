Минфин РФ готовит законопроект о блокировке банками подозрительных операций

Москва, 10 августа. Минфин подготовит законопроект о блокировке банками подозрительных операций своих клиентов в рамках антиотмывочного законодательства. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Поправки в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» должны вступить в силу в декабре 2018 года. В них будет прописано основание принятия решения, а также порядок блокировки счетов.

Отметим, что в настоящее время банки самостоятельно принимают решения о блокировке счетов своих клиентов ориентируясь на собственные правила. Порядок блокировки регламентируется информационными письмами ЦБ и контролируется Банком России.