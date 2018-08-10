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Пропавший в Японии вертолет потерпел крушение, есть жертвы
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    Пропавший в Японии вертолет потерпел крушение, есть жертвы

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    Пропавший в Японии вертолет потерпел крушение, есть жертвы

    Токио, 10 августа. Вертолет службы спасения японской префектуры Гумма потерпел крушение. При падении воздушного судна два человека погибли, еще один числится без вести пропавшим, сообщает телеканал NHK.

    Вертолет вылетел в 09.15 по местному времени, чтобы провести осмотр маршрутов восхождения в горах между Гуммой и Нагано. Экипаж судна должен был выйти на связь в 10.45, однако этого не произошло.

    Силы самообороны Японии нашли обломки вертолета и восемь человек из девяти, которые находились на борту судна. Обнаруженных людей доставили в больницу. В каком состоянии находятся шестеро выживших, пока остается неизвестным.

    Автор: Дарья Смолина
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