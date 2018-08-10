Эксперт: Манипуляциям на выборах и недобросовестным кандидатам поставлен серьезнейший барьер

Электоральная система в Российской Федерации, наконец, нормализовалась, а искусственные насаждения, манипуляции, скандалы и перегибы в прошлом. Об этом в своем докладе рассказали член Общественной палаты РФ Максим Григорьев и правозащитник, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод, подводя итоги первого этапа ЕДГ 2018. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Авторы доклада утверждают, что выборы сегодня такие, какие они нужны людям, а не олигархам и их лоббистам. Люди всегда хотели от выборов реальных дел и изменений на местах, а не громких обещаний, ответственных и квалифицированных политиков, чтобы о них не «вспоминали только пред выборами», честных выборов без грязных технологий и скандалов, а также «дешевых выборов», с меньшими тратами на кампанию «поливания друг друга грязью».

Сложившаяся институциональная система стимулирует ответственное участие в политике, предложение реальных дел, а не пустых слоганов, долгосрочные стратегии, постоянную эффективную и квалифицированную работу на местах, а также снижает скандальность, применение грязных технологий и бессмысленные затраты на них к ходе кампании», — говорится в докладе.

«Муниципальный фильтр» прошел проверку

Политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков пояснил: избирательная кампания в регионах в этом году имеет большой охват и проходит сразу вслед за президентскими выборами. Все это достаточно сильно влияет на предстоящее голосование, так как еще остаются в повестке дня вопросы, поставленные на федеральном уровне, а участие в выборах столицы страны обеспечивает гораздо более серьезное внимание к ним.

«Серьезную проверку прошел механизм муниципального фильтра. Оппозиция сделала его привычным аргументом для обоснования своих неудач и собственного тезиса о недемократическом характере выборов. Но сейчас необходимость сбора кандидатами подписей муниципальных депутатов практически убрала из избирательных кампаний скандалы и необходимость освещать за государственный счет позицию тех, кто шел на выборы лишь за самопиаром или для дискредитации оппонентов», — пояснил Сергей Простаков.

Безусловно, заметил эксперт, все еще велик соблазн у некоторых недобросовестных чиновников использовать муниципальный фильтр для снижения конкуренции, а не для отбора достойных кандидатов, но такие случаи стали уже эксцессом. Можно как-то менять параметры муниципального фильтра и его порог, но нельзя не сказать, что он стал эффективным механизмом противодействия маргиналам, лоббистам иностранных интересов и преступных сообществ.

«Процедура утверждения кандидатов и предварительной агитации стала гораздо более упорядоченной и приобрела ясный правовой характер. Манипуляциям, недобросовестным кандидатам и технологиям сейчас поставлен серьезнейший барьер, что также сильно повлияло на избирательную кампанию.