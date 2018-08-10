В МВД Украины признали, что вопрос введения миротворцев в Донбасс нужно обсуждать с РФ

Киев, 10 августа. Вопрос введения миротворческой миссии ООН в Донбасс нужно обсуждать с Россией, заявил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

«Для миротворческой миссии необходимо решение Совета безопасности ООН. А там среди пяти постоянных членов Россия», — приводит слова советника министра сайт МВД.

Варченко напомнил, что для подготовки миротворческой миссии необходимо полгода, поэтому миротворцы могут появиться в Донбассе уже в 2019 году. По его мнению, возвращение территорий Донецкой и Луганской народных республик стоит на пути компромисса, когда «миротворческие миссии сочетаются с военными действиями».

Власти Киева продолжают добиваться возможности введения на территорию Донбасса миротворцев ООН. Президент России Владимир Путин заявлял ранее, что российская сторона поддерживает идею миссии. Однако по мнению главы РФ, речь в данном вопросе может идти исключительно о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Украинская сторона, в свою очередь, полагает, что миссия ООН должна иметь более широкие полномочия. В Киеве заявили о необходимости размещения ее на всей территории Донбасса до границы с Россией.

Напомним, Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота на Украине. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали свыше 10 тысяч человек.