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Американские мебельные магазины Crate & Barrel уйдут с российского рынка
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    Американские мебельные магазины Crate & Barrel уйдут с российского рынка

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    Американские мебельные магазины Crate & Barrel уйдут с российского рынка

    Москва, 10 августа. Американские мебельные магазины сети Crate & Barrel покинут российский рынок. Одной из причин для такого решения, по мнению экспертов, могла стать низкая узнаваемость бренда в РФ.

    В настоящее время сети Crate & Barrel, входящей в Otto Group, принадлежат два магазина в торговых центрах «Метрополис» и «Афимолл». Сейчас в магазинах проходит финальная распродажа в связи с закрытием точек.

    «Сеть Crate & Barrel покидает российский рынок», — сообщили в пресс-службе компании РБК.

    При этом причины такого решения в пресс-службе не уточнили, назвав решение о закрытии магазинов бренда стратегическим и коммерческим решением руководства.

    Как считают эксперты, уход Crate & Barrel с российского рынка связан с высокой стоимостью аренды и низкой узнаваемостью бренда в России. Кроме того, специалисты считают, что магазины подобного формата на российском рынке работают только в рамках мебельных специализированных торговых центров.

    Crate & Barrel открыла первые точки в России в 2014 году. Планировалось, что к 2017 году магазины сети будут работать в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

    Автор: Василий Котов
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