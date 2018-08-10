Американские мебельные магазины Crate & Barrel уйдут с российского рынка

Москва, 10 августа. Американские мебельные магазины сети Crate & Barrel покинут российский рынок. Одной из причин для такого решения, по мнению экспертов, могла стать низкая узнаваемость бренда в РФ.

В настоящее время сети Crate & Barrel, входящей в Otto Group, принадлежат два магазина в торговых центрах «Метрополис» и «Афимолл». Сейчас в магазинах проходит финальная распродажа в связи с закрытием точек.

«Сеть Crate & Barrel покидает российский рынок», — сообщили в пресс-службе компании РБК.

При этом причины такого решения в пресс-службе не уточнили, назвав решение о закрытии магазинов бренда стратегическим и коммерческим решением руководства.

Как считают эксперты, уход Crate & Barrel с российского рынка связан с высокой стоимостью аренды и низкой узнаваемостью бренда в России. Кроме того, специалисты считают, что магазины подобного формата на российском рынке работают только в рамках мебельных специализированных торговых центров.

Crate & Barrel открыла первые точки в России в 2014 году. Планировалось, что к 2017 году магазины сети будут работать в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.