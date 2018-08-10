Генпрокуратура РФ назвала количество уволенных в связи с утратой доверия чиновников

Москва, 10 августа. По требованию прокуратуры за полтора года в России из-за утраты доверия за совершение коррупционных правонарушений уволено более 1,7 тысячи чиновников.

Об этом сообщает Генпрокуратура России. Согласно данным ведомства, за первые шесть месяцев 2018 года было уволено 477 чиновников. Как отметили в Генпрокуратуре, увольнение в связи с утратой доверия – один из эффективных способов борьбы со взяточничеством.

Специалисты напомнили, что с 2018 года в России ведется публичный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений. К 1 августа в него внесено уже 270 фамилий. Исключение из этого перечня возможно по истечении пяти лет после увольнения, в случае отмены решения об увольнении или в случае смерти бывшего чиновника.

Как пишет RT, при этом закон не запрещает трудоустраивает этих лиц, решение остается на усмотрение работодателя.