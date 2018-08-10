Infiniti готовится представить электрокар в стиле 1940-х годов

Москва, 10 августа. Японский автопроизводитель Infiniti представит новый электрокар в рамках конкурса автомобильной элегантности Pebble Beach Concours d'Elegance. На данный момент известно, что новый электрический родстер будет сделан в лучших традициях 40-х годов прошлого века.

Компания также опубликовала тизер, на котором видно, что автокар будет одноместным с открытым салоном.

23 августа состоится премьера транспортного средства в Пеббл-Бич.

Добавим, компания Infiniti начнет серийное производство автомобилей с электромоторами в 2021 году.

Напомним, ранее британская компания Land Rover зарегистрировала новое название для своих первых электрокаров.