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Infiniti готовится представить электрокар в стиле 1940-х годов
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    Infiniti готовится представить электрокар в стиле 1940-х годов

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    Infiniti готовится представить электрокар в стиле 1940-х годов

    Москва, 10 августа. Японский автопроизводитель Infiniti представит новый электрокар в рамках конкурса автомобильной элегантности Pebble Beach Concours d'Elegance. На данный момент известно, что новый электрический родстер будет сделан в лучших традициях 40-х годов прошлого века.

    Компания также опубликовала тизер, на котором видно, что автокар будет одноместным с открытым салоном.

    23 августа состоится премьера транспортного средства в Пеббл-Бич.

    Добавим, компания Infiniti начнет серийное производство автомобилей с электромоторами в 2021 году. 

    Напомним, ранее британская компания Land Rover зарегистрировала новое название для своих первых электрокаров.

    Автор: Тимур Румянцев
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