Порошенко возглавил комиссию по ликвидации Украины: Олейник об угрозе финансового хаоса в стране

Экономическая ситуация на Украине может обернуться хаосом, поскольку финансовые резервы страны тают, а планы по их наполнению сорваны. Об этом предупредил Bloomberg.

Аналитики агентства отметили, что у Национального банка Украины есть серьезный повод для тревоги: по состоянию на первое августа баланс счета правительственной казны сократился до двух миллиардов гривен, и это самый низкий показатель со времен смены власти в стране. При этом покрыть дефицит украинского бюджета неоткуда, пишет Bloomberg.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, работавший в V, VI, VII созывах, в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заметил, что ничего нового американское агентство не сообщило.

«Не одни они предупреждают об угрозе финансового хаоса на Украине. Все украинские аналитики об этом давно говорят. Потому что за два года Украина должна выплатить до 23 миллиардов долга. А в казне где-то 12-13 миллиардов золотовалютных запасов, но и то — не все это можно отдавать. С другой стороны, за первое полугодие 2018-го в бюджет не поступило 10 миллиардов гривен. В связи с чем были сбои в выплате пенсий, задержка зарплат в бюджетной сфере. Растут внутренние долги. Это долги, связанные с коммунальными услугами. Если на начало года население было должно за ЖКХ 12 миллиардов, то сейчас — 16 миллиардов», — привел лишь несколько примеров Владимир Олейник.

Украинский политик и управленец напомнил также, что в стране ожидают резкого роста цен на газ — на 50-70% с 1 сентября.

«Понятно, что случится и рост цен на продукты питания, связанный с реальным недоурожаем. То, что мы сами вырастили, продадут на экспорт, потому что американцы заставили Киев снять ограничения на вывоз продукции и госрегулирование с точки зрения запасов», — сказал Владимир Олейник.

Он отметил, что единственное, что пока держит экономику Украины, это поступления «от самого прибыльного, но и самого пагубного дела — от трудовых ресурсов».

«Люди, работающие за границей, присылают деньги на Украину. За первое полугодие поступило примерно 6 миллиардов долларов. Это большие поступления. Но из этих денег кто-то оплачивает жилье, кто-то — учебу, питание и так далее. Эти деньги не наполняют бюджет Украины. Потому что с одной стороны там работают больше и платят больше, потом присылают сюда деньги, а покупают что? Польские яблоки, собранные украинцами. Тут цикл замыкается. Поэтому все говорят, что реально Украину ждет дефолт», — пояснил экс-депутат Рады.

По мнению Владимира Олейника, все это — результат «грабительской политики» Петра Порошенко и его команды.