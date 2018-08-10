РСПП отреагировал на повышение финансовой нагрузки на несырьевые компании

Москва, 10 августа. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) негативно оценил инициативу ввести дополнительную финансовую нагрузку на металлургические предприятия для исполнения майских указов президента России Владимира Путина.

Предложение несет негативный сигнал для участников экономической деятельности в России, говорится в комментарии РСПП. Причиной образования «сверхдоходов» стала девальвация, но она имела временный эффект в период слабого рынка. То есть за результаты системной работы «накажут» успешные компании.

В союзе считают, что инициатива изымать сверхдоходы у металлургических предприятий приведет к массовому уходу инвесторов. РСПП полагает, что некорректно сопоставлять доходы компаний в обрабатывающих и добавающих отраслях.

По данным ТАСС, помощник главы государства Андрей Белоусов предложил изымать сверхдоходы в размере около 0,5 трлн рублей у компаний, работающих в горно-металлургической и химической отраслях. Он обосновал идею тем, что налоговая ставка для этих отраслей ниже, чем у нефтяников, при этом производство более рентабельно.

Белоусов предлагает направить средства на реализацию майских указов Путина. Известно, что 10 августа эту инициативу обсудят на совещании в Минпромторге РФ.