В Киеве объяснили причину предстоящего закрытия КПП «Станица Луганская» в Донбассе

Киев, 10 августа. Украинская сторона приостановит пропуск людей через единственный КПП между подконтрольными Киеву территориями и Луганской народной республикой. «Станица Луганская» будет закрыта из-за мероприятий по обезвреживанию останков взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в пресс-центре операции объединенных сил (ООС) Украины.

«В период с 10​​​.00 до 13.00 (совпадает с московским временем) 11 августа 2018 года будет временно прекращен пропуск на территорию Луганской области через КПВВ «Станица Луганская», — говорится в сообщении.

По решению Украины с 2015 года введен пропускной режим с территориями Донбасса. Въехать или выехать из Донецкой и Луганской народных республик можно только через специальные пункты пропуска. Стоит отметить, что движения транспорта в единственном пункте пропуска в ЛНР, КПП «Станица Луганская», нет, пешеходы пересекают линию соприкосновения по деревянной конструкции.

Напомним, власти Украины развернули военную кампанию против ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота в стране в 2014 году. Ситуация в Донбассе ухудшается на фоне регулярных нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, которые обстреливают территории республик и не раз пытались прорвать линию обороны.