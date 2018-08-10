Меню
Новороссия
В Киеве объяснили причину предстоящего закрытия КПП «Станица Луганская» в Донбассе
Россия
Россельхознадзор ограничит ввоз персиков и абрикосов из Сербии и Македонии с 15 августа
Следующая новость
Загрузка...

    В Киеве объяснили причину предстоящего закрытия КПП «Станица Луганская» в Донбассе

    169

    В Киеве объяснили причину предстоящего закрытия КПП «Станица Луганская» в Донбассе

    Киев, 10 августа. Украинская сторона приостановит пропуск людей через единственный КПП между подконтрольными Киеву территориями и Луганской народной республикой. «Станица Луганская» будет закрыта из-за мероприятий по обезвреживанию останков взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в пресс-центре операции объединенных сил (ООС) Украины.

    «В период с 10​​​.00 до 13.00 (совпадает с московским временем) 11 августа 2018 года будет временно прекращен пропуск на территорию Луганской области через КПВВ «Станица Луганская», — говорится в сообщении.

    По решению Украины с 2015 года введен пропускной режим с территориями Донбасса. Въехать или выехать из Донецкой и Луганской народных республик можно только через специальные пункты пропуска. Стоит отметить, что движения транспорта в единственном пункте пропуска в ЛНР, КПП «Станица Луганская», нет, пешеходы пересекают линию соприкосновения по деревянной конструкции.

    Напомним, власти Украины развернули военную кампанию против ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота в стране в 2014 году. Ситуация в Донбассе ухудшается на фоне регулярных нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, которые обстреливают территории республик и не раз пытались прорвать линию обороны.

    Автор: Екатерина Кухарева
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.