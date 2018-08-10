«Восстановление Украины не предусмотрено»: в Киеве объяснили, как преодолеть финансовый кризис

Киев, 10 августа. Украинский политолог Александр Дудчак рассказал, как преодолеть финансовый кризис на Украине.

По его словам, нынешнее руководство Украины не сможет изменить или как-то повлиять на ситуацию.

«При такой политике шансов нет, единственное, это может быть отсроченный конец, но восстановление Украины не предусмотрено при таком сценарии», — заявил Дудчак в беседе c RT.

Он отметил, что исправить ситуацию можно только одним способом: сменить украинскую власть на ту, которая будет реализовывать интересы народа. Украине необходимо кооперироваться со странами СНГ и отказаться от идеи евроинтеграции. Также эксперт назвал главную проблему Украины. По его словам, это неработающая экономика и отсутствие производства наукоемкой продукции.

Отметим, что ранее аналитики Bloomberg предрекли развитие финансового хаоса в на Украине. Он связан с тем, что страна может лишиться нового транша от МВФ в размере 1,9 миллиарда долларов, а в казне страны заканчиваются деньги.