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«Восстановление Украины не предусмотрено»: в Киеве объяснили, как преодолеть финансовый кризис
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    «Восстановление Украины не предусмотрено»: в Киеве объяснили, как преодолеть финансовый кризис

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    Политолог рассказал о развитии финансового кризиса на Украине

    Киев, 10 августа. Украинский политолог Александр Дудчак рассказал, как преодолеть финансовый кризис на Украине.

    По его словам, нынешнее руководство Украины не сможет изменить или как-то повлиять на ситуацию.

    «При такой политике шансов нет, единственное, это может быть отсроченный конец, но восстановление Украины не предусмотрено при таком сценарии», —   заявил Дудчак в беседе c RT.

    Он отметил, что исправить ситуацию можно только одним способом: сменить украинскую власть на ту, которая будет реализовывать интересы народа. Украине необходимо кооперироваться со странами СНГ и отказаться от идеи евроинтеграции. Также эксперт назвал главную проблему Украины. По его словам, это неработающая экономика и отсутствие производства наукоемкой продукции.

    Отметим, что ранее аналитики Bloomberg предрекли развитие финансового хаоса в на Украине. Он связан с тем, что страна может лишиться нового транша от МВФ в размере 1,9 миллиарда долларов, а в казне страны заканчиваются деньги.

    Автор: Денис Коробейников
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