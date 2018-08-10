«Турки» из Салоник: Дмитрий Лекух об «охоте на русских» на матче ПАОК — «Спартак»

В греческих Салониках перед матчем Лиги чемпионов УЕФА между местным ПАОК и московским «Спартаком» у входа в ложу прессы печально знаменитого стадиона «Тумба» произошло беспрецедентное событие. За неимением болельщиков московского «Спартака», дисквалифицированных «по выездам» УЕФА на две игры и еще одну игру условно, фанаты ПАОК атаковали… российских спортивных журналистов.

Большой крови, к счастью, удалось избежать: журналистов «спрятали», — однако местная полиция бездействовала. Да так, что угрозы сыпались и непосредственно в ложу прессы, а несколько местных доброхотов показывали жестами, что «перережут горло» (излюбленный жест фанатов ПАОК по отношению к «врагам»), даже телевизионному комментатору.

При этом служба безопасности греческого клуба не предъявила ничего своим фанатам, задержав… только представителей СМИ из России. Всех их, и так изрядно помятых, после инцидента заставили еще и пройти унизительную процедуру идентификации.

Разумеется, впоследствии ПАОК, возглавляемый эксцентричным выходцем из России Иваном Саввиди (который не только оставил о себе в Ростове-на-Дону весьма своеобразную память, но и не так давно был дисквалифицирован уже в самой Греции за то, что бегал с пистолетом по полю за арбитром), не замедлил с собственным комментарием. Представители клуба сообщили, что потасовку спровоцировал «жест болельщикам со стороны журналиста».

Впрочем, по их версии, эпизод не получил развития благодаря «вмешательству службы безопасности». Пришлось, правда, еще и одного оператора увести из ложи прессы, который, по версии пресс-службы клуба, «вел себя неадекватно» и, возможно, «был нетрезв».

В общем, как говорится в знаменитой комической репризе: «Рафик невиноватый».

Выступил с заявлением и сам Саввиди. Он выразил уверенность в том, что нападение на российских журналистов на стадионе — «чистой воды провокация». И греко-российского миллионера можно понять: мужчина он, по словам людей, с ним лично знакомых, горячий и своеобразный до эксцентричности, но «не подлый». К тому же, приличная, если не большая часть принадлежащих ему активов, по-прежнему находится в России, и уж ему-то точно ссориться не только с российским государством, но и с российскими СМИ не с руки.

Но, тем не менее, как-то больше верится официальному заявлению футбольного клуба «Спартак» — хотя бы потому, что оно никого не обвиняет и предельно взвешенное.

Цитируем дословно.

«Журналисты сообщили, что перед началом встречи к нескольким из них была применена физическая сила со стороны агрессивно настроенных фанатов клуба ПАОК. Причем случилось это в зоне, где имели право находиться только лица с аккредитациями. В сложившейся ситуации «Спартак» посчитал, что оставаться в Салониках представителям российских СМИ небезопасно, и предоставил им места в своем самолете, совершавшем чартерный рейс до Москвы».

Так что же там, на самом деле, произошло? Может быть, все дело во вражде фанатских группировок?

Действительно, ПАОК входит в союз с белградским «Партизаном», враждебным, через «Црвену Звезду», московскому «Спартаку». Раньше греки вели переговоры о «фанатском союзе» и с московским ЦСКА, но ведущая «фирма» ПАОК, Gate 4, из этих переговоров вышла, ниже объясним почему.

Однако журналистов из России трудно заподозрить в том, что все они поголовно спартаковцы. И фанаты ПАОК, люди все-таки футбольные, не могли этого не знать.

Тут проблема в другом.

На русских туристов, и не только фанатов, в Салониках в день игры была устроена самая настоящая охота. И на журналистов попытались напасть вовсе не потому, что они якобы спартаковцы, а потому что они — русские.

Тут имеет смысл немного окунуться в историю.

ПАОК был основан в 1926 году в греческом городе Салоники «не совсем обычными» греками. А именно, беженцами из турецкого Константинополя, организовавшими в Греции своеобразную диаспору. Крепко державшуюся друг друга и не сильно, мягко говоря, любимую местным населением.

Прозвище фанатов ПАОК в Греции до сих пор — «турки», «цыгане». Есть и более обидные «клички», мы их не будем приводить. И у этого весьма своеобразного «сообщества», так и не растворившегося до сих пор в основной массе греческого населения, довольно быстро появилась политизированная идеология.

Если коротко, фанаты ПАОК — радикальные «леваки» откровенно троцкистского толка. А поскольку русские фанаты славятся в Европе своими не менее откровенными, хотя и довольно умеренными «правыми» убеждениями, для фанатов ПАОК любой русский футбольный фанат — враг экзистенциальный.

Gate 4 и из переговоров с потенциально союзными им московскими армейцами вышли именно потому, что узнали о появлении на трибуне ЦСКА баннера памяти в честь двух погибших греческих «правых» парней из небезызвестной греческой «Зари».

Мы не собираемся тут выяснять, чья идеология правильнее. Мы просто констатируем факт: в Салониках произошло то, что не могло там не произойти. При попустительстве полицейских структур местные греки-«турки» охотились на русских, чего на своих интернет-форумах даже и не думали скрывать.

Тот факт, что «под замес» там попали не спартаковские «бойцы», которые имеются у любого уважающего себя клуба, а обычные российские туристы или вообще журналисты, только подтверждает общеевропейскую репутацию фанатов ПАОК. Она проста: перед нами — не уважаемые в «движении» отморозки и беспредельщики.

Теперь, пожалуй, для фанатов клуба из Салоник будет лучше, если УЕФА дисквалифицирует их хотя бы на выезд в Москву. В самом деле, зачем множить сущности и отвлекать московскую полицию на их неусыпную охрану?

В общем, «теплый прием», как во время чемпионата мира, болельщиков ПАОК в российской столице вряд ли теперь ожидает. Да и московская полиция — куда ответственнее и профессиональнее своих греческих коллег. Поэтому не нужно ее провоцировать, в самом деле. Ведь в этом случае она просто будет вынуждена исполнить свой долг и выполнить приказ.