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Песков рассказал о реакции Путина на письмо Белоусова
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    Песков рассказал о реакции Путина на письмо Белоусова

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    Песков рассказал о реакции Путина на письмо Белоусова

    Москва, 10 августа. Президент России Владимир Путин получил письмо от своего помощника Андрея Белоусова с предложением изъять сверхдоходы российских металлургов и химиков на выполнение майских указов, сообщил в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Он подтвердил наличие письма от Белоусова, отметив, что документ имеет гриф для служебного пользования, а Путин поставил на нем резолюцию «Согласен», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    «Очень важно отметить, что Путин согласился, что эта тема будет проработана правительством РФ и будут представлены соответствующие предложения с учетом необходимости сохранения инвестиционных возможностей указанных компаний», — обратил внимание Песков.

    Помощник президента РФ Андрей Белоусов

    Пресс-секретарь главы государства пояснил, что в настоящее время предложение Белоусова прорабатывается в кабинете министров, его оценивают эксперты.

    На вопрос о том, не планирует ли Путин в связи с письмом провести встречу с представителями бизнеса, Песков ответил отрицательно, подчеркнув, что согласия на само предложение Белоусова российский лидер не давал.

    Он напомнил, что президент поддерживает связь с бизнесом, встречается с предпринимателями на международных форумах и многосторонних мероприятиях. В скором времени, по словам Пескова, такого рода контакты могут состояться в рамках Восточного экономического форума.

    Автор: Кристина Волкова
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