Врачей и тренеров наградили в Кремле за успехи сборной РФ на Олимпиаде в Пхенчхане

Москва, 10 августа. Более 35 тренеров, врачей и представителей благотворительных организаций получили награды за успешную подготовку спортсменов, которые выступали на Олимпиаде в Пхенчхане.

Помощник российского лидера Игорь Левитин отметил, что прошедшие в Пхенчхане Олимпийские игры для российских спортсменов были непростыми. Он напомнил, что Олимпийский комитет России отстранили, а для российских спортсменов был особый порядок допуска на турнир. Однако, несмотря на все трудности, российская команда выдержала все испытания и нагрузки, добавил политик.

«Безусловно, огромная заслуга принадлежит вам — наставникам, специалистам, всем тем, кто трудился на общий результат», — цитирует РИА Новости Левитина.

Левитин в Кремле вручил награды, почетные грамоты президента России и благодарности 37 тренерам, врачам и представителям благотворительных организаций. Орден Дружбы получили тренер сборной РФ по фигурному катанию Сергей Дудаков, тренер по лыжным гонкам Юрий Бородавко, тренер и главный тренер хоккейной сборной Юрий Жданов и Игорь Никитин. Медали ордена «За заслуги перед отечеством» вручили, в частности главному тренеру по фристайлу Александру Долгову, главному врачу хоккейного клуба СКА Егору Козлову.

Напомним, на соревнованиях в Пхенчхане россияне, которые выступали под олимпийским флагом, завоевали две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых медалей. В медальном зачете Олимпиады они заняли 13-е место.