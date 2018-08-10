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Путин в пятницу побеседует с Макроном по телефону и соберет совещание Совбеза
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    Путин в пятницу побеседует с Макроном по телефону и соберет совещание Совбеза

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    Путин в пятницу побеседует с Макроном по телефону и соберет совещание Совбеза

    Москва, 10 августа. В пятницу президент России Владимир Путин работает в Москве, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ФАН. По словам Пескова, у российского лидера запланированы международные телефонные разговоры, в том числе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    Кроме того, Путин проведет ряд встреч, а также оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России. Песков добавил, что в пятницу по поручению президента помощник главы государства Игорь Левитин вручил государственные награды в Екатерининском зале Кремля тренерам и специалистам за успешную подготовку спортсменов, которые добились высоких результатов на Олимпийских играх в 2018 году в Пхенчхане.

    Ранее президент Абхазии пригласил Путина и Медведева на празднование 10-летия признания независимости страны. 

    Путин в пятницу побеседует с Макроном по телефону и соберет совещание Совбеза

    Автор: Кристина Волкова
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