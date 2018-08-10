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Общество
Хмельницкая рассказала, что Брусникин незадолго до смерти планировал поставить новую пьесу
Россия
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    Хмельницкая рассказала, что Брусникин незадолго до смерти планировал поставить новую пьесу

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    Хмельницкая

    Москва, 10 августа. Российская актриса Алена Хмельницкая буквально разбита смертью 60-летнего режиссера Дмитрия Брусникина, на странице в Instagram она выразила глубокие соболезнования родственникам, друзьям, коллегам и студентам покойного.

    «Дима, дорогой, как же это? Почему так рано, Господи?» – написала Хмельницкая, не сдерживая эмоций.

    Она сообщила, что в марте общалась с Дмитрием Брусникиным по телефону. Актриса попросила режиссера поставить новую пьесу, и он согласился. Они решили встретиться позднее и обговорить все детали будущей постановки, но не успели.

    Хмельницкая назвала огромным счастьем работу на одной площадке с Бруcникиным. Она поблагодарила его за фильм «Самая красивая», который снял режиссер. Актриса выразила соболезнования близким покойного. Она добавила, что молодые актеры должны быть рады, что им довелось работать с таким талантливым педагогом, пишут «Дни.ру».

    Накануне в возрасте 60 лет скончался актер и режиссер Дмитрий Брусникин. Россияне его хорошо помнят по участию в проектах «Петербургские тайны», «Досье детектива Дубровского», а также по постановкам театра «Практика» в Москве.

    Автор: Юлия Шелковенко
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