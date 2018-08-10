«Многострадальный корвет никак не достроят»: эксперт объяснил, почему Киев не сможет усилить позиции в Азовском море

В совете национальной безопасности и обороны считают необходимым усилить присутствие Украины в Азовском море. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, попутно отметив, что для России Азово-Черноморский регион якобы является плацдармом для дальнейшей экспансии.

«Мы видим попытки РФ фактически начать военно-экономическую блокаду Азовского побережья Украины», — сказал Турчинов.

Подобные заявления с украинской стороны стали поступать в связи с действиями российской береговой охраны, которая проверяет суда в Азовском море, рассказал Федеральному агентству новостей военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин. По его словам, такие меры необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность функционирования Крымского моста.

«После того, как Крым снова стал российским, большая часть Азовского моря тоже теперь российская, — говорит эксперт. — Украина имеет лишь узкий выход в акваторию. Следовательно, Киев никак не сможет увеличить там свое присутствие. Это нереально. Они не могут многострадальный корвет достроить уже больше 10 лет, хотя отчаянно заявляют о том, что и катера-то они построят, и москитный флот соорудят.

Но у Киева сейчас просто нет на это денег. Их тратят на обеспечение нужд сухопутных войск, которые участвуют в боевых действиях в Донбассе. Кроме того, они пытаются поднять в небо авиацию: самолеты, вертолеты. На флот средств просто не останется».

Пытаясь «усилить свое присутствие» в Азовском море, Украине не стоит забывать и о том, на каком уровне сейчас находится российский военно-морской флот, подчеркивает Дандыкин. Только в этом году ВМФ РФ получит несколько современных боевых судов. Украине за этим просто не угнаться.

«За последние четыре года Черноморский флот значительно увеличил свою мощь. Сейчас он ждет прибытия новых кораблей, — рассказывает собеседник ФАН. — Глупо не учитывать и состояние российской береговой охраны. И я думаю, наши службы будут как всегда бдительны. Россия ведь совсем недавно начала проверять суда, и, возможно, истерика украинских экспертов, возникшая на этой почве, связана с тем, что скоро в их стране будут выборы. Мне кажется, все эти нагнетания — сугубо политическая риторика».

Однако Турчинов продолжает нагнетать обстановку. По его словам, сейчас якобы под угрозой находится Мариупольское направление, "где не исключается проведение врагом как сухопутных, так и морских десантных операций вдоль Азовского побережья".

Напомним, Россия начала проверять следующие на Украину суда в апреле этого года. Никаких десантных операций в Мариуполе Москва не проводит.