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Песков рассказал о возможности визита Ким Чен Ына на ВЭФ
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    Песков рассказал о возможности визита Ким Чен Ына на ВЭФ

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    Песков рассказал о возможности визита Ким Чен Ына на ВЭФ

    Москва, 10 августа. Официальный представитель президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность присутствия на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке северокорейского лидера Ким Чен Ына. 

    Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря главы РФ, прибудет ли президент КНДР на форум.

    «Пока не подтверждено», — ответил Песков.

    Напомним, Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 11 по 13 сентября. Форум проводится ежегодно с целью расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мероприятие также способствует развитию экономики Дальнего Востока.

    Свое участие в ВЭФ подтвердили представители 19 государств.

    Автор: Кристина Волкова
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