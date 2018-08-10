Холодная война 2.0: эксперт дал прогноз экономического противостояния России и США

Москва, 10 августа. Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки не привела к ослаблению антироссийских санкций США. Нарастающее экономическое напряжение между странами может привести к «новой холодной войне». Об этом заявил председатель коллегии АНО «Центр исследований, сохранения, поддержки и развития евразийства» Юрий Самонкин.

По его мнению, к ослаблению давления со стороны США не привел и прошедший чемпионат мира по футболу в России.

«Cанкционная политика США, наоборот, усиливается против нас. Это явление похоже на начало новой холодной и экономической войны 2.0, направленной против, в первую очередь, экономических и национальных интересов России», — сказал Самонкин в комментарии iReactor.

По его словам, цель санкций, вводимых правительством США с 2014 года, — заставить Кремль изменить внешнеполитическую концепцию развития страны. Как отметил эксперт, на этом фоне общественность России будет спровоцирована на максимальный протест.

Однако нынешняя обстановка внутри страны свидетельствует об обратном. Россия ищет альтернативные пути развития в сторону евразийского вектора, налаживает экономические связи со странами Востока, Латинской Америки и Китаем.

По словам Самонкина, санкционная политика США «дает России шанс» нового экономического и геополитического пути развития. Как отметил эксперт, Соединенные Штаты также пытаются давить на ряд стратегических партнеров России: Иран, Китай и Индию. Ожидать улучшения отношений с США в ближайшее время не стоит.

«Надо, наоборот, всем нам привыкнуть к условиям современной реальности и прекрасно понимать, что санкции США — это надолго», — подытожил Самонкин.

Напомним, ранее на встрече с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что «усилив санкции против России, США фактически объявят нам экономическую войну».