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Песков заявил, что Путин не может повлиять на решение суда по делу Павликовой
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    Песков заявил, что Путин не может повлиять на решение суда по делу Павликовой

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    Песков заявил, что Путин не может повлиять на решение суда по делу Павликовой

    Москва, 10 августа. Президент России Владимир Путин не может повлиять на решение суда по делу о создании экстремистской организации «Новое величие», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Журналисты на встрече с Песковым напомнили о том, что матери обвиняемых в экстремизме девушек Анны Павликовой и Марии Дубовик обращались к президенту России с просьбой помиловать их дочерей или смягчить им условия содержания. СМИ поинтересовались, держат ли этот вопрос на контроле в Кремле.

    «На контроле держат,  — подтвердил Песков.  — Но идет суд. И президент не может вмешиваться».

    Песков заявил, что Путин не может повлиять на решение суда по делу Павликовой

    Напомним, участники движения «Новое величие» были арестованы в Москве в середине марта этого года. Их обвинили в создании экстремистского сообщества.

    Автор: Кристина Волкова
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