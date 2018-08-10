Песков заявил, что Путин не может повлиять на решение суда по делу Павликовой

Москва, 10 августа. Президент России Владимир Путин не может повлиять на решение суда по делу о создании экстремистской организации «Новое величие», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты на встрече с Песковым напомнили о том, что матери обвиняемых в экстремизме девушек Анны Павликовой и Марии Дубовик обращались к президенту России с просьбой помиловать их дочерей или смягчить им условия содержания. СМИ поинтересовались, держат ли этот вопрос на контроле в Кремле.

«На контроле держат, — подтвердил Песков. — Но идет суд. И президент не может вмешиваться».

Напомним, участники движения «Новое величие» были арестованы в Москве в середине марта этого года. Их обвинили в создании экстремистского сообщества.