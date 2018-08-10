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Донбасс: житель ДНР задержан по подозрению в шпионаже в пользу СБУ
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    Донбасс: житель ДНР задержан по подозрению в шпионаже в пользу СБУ

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    Донбасс: житель ДНР задержан по подозрению в шпионаже в пользу СБУ

    Донецк, 10 августа. Житель Донецкой народной республики задержан по подозрению в шпионаже в пользу СБУ, заявили в пресс-службе министерства государственной безопасности ДНР.

    По данным следствия, житель ДНР в прошлом году, находясь на подконтрольной ВСУ территории, был завербован сотрудниками СБУ. После этого, вероятно, он начал выполнять задания, которые ему поручали украинские спецслужбы. В частности, по некоторым данным, он помогал ВСУ обойти позиции армии ДНР.

    «По подозрению в шпионаже в пользу украинских спецслужб задержан житель ДНР Дмитрий Дмитриевич Акинчин, 1956 года рождения», — подтвердили в ведомстве.

    Если вина жителя ДНР будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что ВСУ расстреляли украинского военнослужащего, который попытался перейти на сторону ДНР.

    Автор: Катерина Иванова
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