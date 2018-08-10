Донбасс: житель ДНР задержан по подозрению в шпионаже в пользу СБУ

Донецк, 10 августа. Житель Донецкой народной республики задержан по подозрению в шпионаже в пользу СБУ, заявили в пресс-службе министерства государственной безопасности ДНР.

По данным следствия, житель ДНР в прошлом году, находясь на подконтрольной ВСУ территории, был завербован сотрудниками СБУ. После этого, вероятно, он начал выполнять задания, которые ему поручали украинские спецслужбы. В частности, по некоторым данным, он помогал ВСУ обойти позиции армии ДНР.

«По подозрению в шпионаже в пользу украинских спецслужб задержан житель ДНР Дмитрий Дмитриевич Акинчин, 1956 года рождения», — подтвердили в ведомстве.

Если вина жителя ДНР будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что ВСУ расстреляли украинского военнослужащего, который попытался перейти на сторону ДНР.