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Nord Stream 2 AG подала заявку на альтернативный маршрут «Северного потока — 2» в Дании
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    Nord Stream 2 AG подала заявку на альтернативный маршрут «Северного потока — 2» в Дании

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    Nord Stream 2 AG подала заявку на альтернативный маршрут «Северного потока — 2» в Дании

    Стокгольм, 10 августа. Оператор проекта строительства газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG подал заявку на альтернативный маршрут газопровода в Дании. Об этом говорится в сообщении компании.

    «Датское энергетическое агентство получило еще одну заявку от компании Nord Stream 2 AG на разрешение строительства транзитного трубопровода в датских водах на альтернативном маршруте к северу от Борнхольма», — говорится в пресс-релизе​​​.

    Агентство начинает рассмотрение заявки. Первое обращение на строительство газопровода поступило в датское ведомство в апреле 2017 года, однако власти пока не вынесли окончательного решения по данному вопросу.

    Напомним, многие страны высказались за строительство газопровода на их территории. Ввод «Северного потока — 2» в строй назначен на конец 2019 года. По оценкам экспертов, проект обеспечит надежное и более выгодное энергоснабжение стран Европейского союза и имеет решающее значение для Европы.

    Ранее компания Nord Stream 2, которая управляет проектом «Северный поток — 2», предложила способ, как обойти возможную блокировку строительства газопровода в Дании, которая одна из немногих выступила против сооружения газопровода на ее территории. Член Совета Федерации Франц Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей отметил, что его предсказание относительно Дании, которая сама себя наказала, полностью сбылось.

    Автор: Екатерина Кухарева
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