В Петербурге показали самую маленькую лошадь в мире. ФАН-ТВ

В Санкт-Петербурге открылась XX Международная конная выставка «Иппосфера». В ней принимают участие более 240 лошадей 30 пород из разных уголков страны. Впервые на выставке в ЭКСПОФОРУМЕ показали шоу «Слепой маршрут», где кучер с завязанными глазами управляет парой лошадей. А лошади двигаются по маршруту и преодолевают препятствия.

Сюрпризным моментом выставки стал самый маленький жеребенок в мире по кличке Гулливер. Его высота в холке — 49 сантиметров.

«Мы хотим подать заявку после нового года в книгу рекордов России и книгу рекордов Гиннеса, потому что, конечно, это — уникальный случай. Мальчик опытный, выступает у нас и показывает себя частенько, он — медийная звезда, у него хэштег в инстаграм, то есть он у нас — пацан знаменитый», — рассказывает заводчик лошадей Елена Чистякова.

Этого 6-летнего жеребца кабардинской породы по кличке Хан привезли на выставку из республики Адыгея. Эта порода лошадей считается одной из самых выносливых.

«Характер, как видите, темпераментный. Это порода, выращенная адыгейским народом. Крепкие копыта, как гранит, которые не крошатся, их даже в старину не подковывали. Они очень выносливые, в состоянии пройти в течение одних суток от 130 км и даже больше. Любят покусаться, подурачиться», — рассказал представитель сообщества конников республики Адыгея Нальбий Терчуков.

В течение четырех дней на манеже будет идти шоу-программа. Каждый день лошади будут состязаться за право быть Абсолютным чемпионом «Иппосферы». Зрители смогут выбрать самую красивую лошадь выставки.

«Это — уникальная площадка, которая позволяет нам принять не только совершенно нетипичных экспонатов — живых лошадей разных мастей, но и организовать профессиональный конно-спортивный манеж и поля для проведения соревнований любителей», — отметила директор выставки «Иппосфера» Евгения Филиппова.

«Кубок Иппосферы» соберет лучших спортсменов, владеющих искусством конкура. Спортсмены поборются за призовой фонд в 300 тысяч рублей за участие в соревнованиях.