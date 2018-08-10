Бэби-бум в Чечне и Сибири ждут к 2020 году

Москва, 10 августа. Суммарный коэффициент рождаемости в России к 2020 году должен вырасти до 1,65 (количество рожденных детей на одну женщину). Наибольший вклад в его увеличение могут внести регионы Сибири и Кавказа. Министерство труда и социальной защиты РФ рассчитало показатели для всех российских субъектов.

Спрогнозированные значения планируется установить в национальном проекте «Демография». Как пишут СМИ, об этом сказано в письме за подписью министра Максима Топилина губернаторам.

Самый высокий коэффициент рождаемости ожидается в Сибири и на Северном Кавказе. Здесь показатель вырастет к 2020 году выше двух: Тыва — 3,4, Чечня — 2,92, Республика Алтай — 2,9.

«Республика Тыва с относительно молодым населением является абсолютным лидером среди регионов по суммарному коэффициенту рождаемости еще с 2012 года», — отметила научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Екатерина Третьякова в комментарии «Известиям».

По мнению экспертов, многодетность в этих регионах обусловлена большой долей молодого населения, крепкими семейными традициями и активными мерами государственной поддержки рождаемости. Как сообщили изданию в правительстве Бурятии, в регионе создан материнский капитал, осуществляется адресная поддержка нуждающимся семьям и продолжается работа по ликвидации очередей в детские сады и ясли.

Наименьший коэффициент рождаемости эксперты Минтруда прогнозируют в Ленинградской области — 1,37. Низкая рождаемость в 2020 году также ожидается в Москве, Воронежской, Томской и Смоленской областях. По мнению экспертов, показатели обусловлены высокой долей пожилого населения в регионах. При этом у Москвы есть потенциал повышения рождаемости за счет дорогостоящей социальной поддержки. Однако первоочередной задачей регионов является удержание текущих показателей.

Напомним, ранее Росстат предположил, что к 2036 году в России будут проживать 157 миллионов человек.