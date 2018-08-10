В Госдуме ответили Вашингтону на заявление о влиянии санкций на «улучшение поведения» России

Москва, 10 августа. Заявления государственного департамента о том, что Соединенные Штаты Америки санкциями добиваются от России «улучшения поведения», не соответствуют международным нормам переговорных процессов, заявил член комитета Госдумы по международными делам Антон Морозов.

По его словам, Россия «не сойдет с пути отстаивания собственных интересов».

Ранее официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт заявила, что при помощи ограничительных мер Вашингтон добивается от Москвы «улучшения поведения», представляющего взаимный интерес​​​.

Как пишет РИА Новости, Морозов уточнил, что «такая терминология» и поведение не соответствуют международному законодательству. Политик предположил, что США в очередной раз хотели, чтобы Россия пошла на уступки по тем вопросам, где у Москвы и Вашингтона сложились разные позиции. Он также подчеркнул, что переговорный процесс должен строиться на дипломатии, а не давлении. Депутат назвал подобные заявления бесперспективными.