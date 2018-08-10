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Житель Петербурга незаконно вывел в Эстонию 400 миллионов рублей
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    Житель Петербурга незаконно вывел в Эстонию 400 миллионов рублей

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    Житель Петербурга незаконно вывел в Эстонию 400 миллионов рублей

    Санкт-Петербург, 10 августа. Следователи управления на транспорте МВД России по СЗФО и Северо-Западной транспортной прокуратуры раскрыли группу, которая незаконно выводила денежные средства за рубеж. Один из ее участников перевел в Эстонию 400 миллионов рублей.

    Петербуржец совершал валютные операции на территории Москвы, Калининграда и Санкт-Петербурга. Он предоставлял в кредитные организации подложные документы и через фирмы-однодневки оформлял покупку несуществующего оборудовании в Эстонии. Всего мужчина вывел из России 400 миллионов рублей. Преступной деятельностью он занимался в 2016-2017 годах.

    В отношение подозреваемого возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов), сообщает ФБА «Экономика Сегодня».

    Автор: Денис Коробейников
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