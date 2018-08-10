Все украинцы разбегутся: в Совфеде предупредили Киев о последствиях разрыва транспортного сообщения с РФ

Украинские железные дороги готовы прекратить железнодорожное сообщение с Россией, если Киев даст соответствующее распоряжение.

«В «Укрзализныце» готовы выполнять любое решение сверху», — говорится в сообщении компании.

Вместе с тем министр инфраструктуры Владимир Омелян посоветовал владельцам автобусных предприятий последовать примеру железнодорожников и отменить автобусные рейсы в РФ.

Сенатор от Республики Крым, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что все подобные предложения украинского руководства направлены прежде всего против собственного народа.

«Если это предложение будет реализовано, то оно поставит народ Украины в очень непростое положение. Многие приезжают в Россию к родственникам, на лечение, на заработки. Пострадают не только рядовые граждане, но и бизнес — перевозчики очень хорошо зарабатывают на перевозках пассажиров в РФ, это направление является одним из наиболее прибыльных.

Снижение доходов перевозчиков приведет к тому, что они не смогут своевременно обновлять транспорт и инфраструктуру», — говорит член комитета Совета Федерации по международным делам.

Киевское руководство, указывает российский парламентарий, продолжает свою политику последовательного ухудшения отношения с Россией. Именно этот фактор и привел к тому, что Украина оказалась в столь плачевном состоянии, в котором она пребывает сегодня.

«Украинцы попросту разбегаются с территории собственной страны. И порядка 30% бегут именно в Россию. Еще раз повторюсь: все действия украинской власти направлены против собственного народа. Что делать с этим руководством? Ответ очевиден: его нужно менять. И рано или поздно это произойдет: уже в следующем году на Украине состоятся президентские и парламентские выборы», — предупреждает Сергей Цеков.

Будущим властям Украины, заключил сенатор, придется восстанавливать все то, что разрушает действующее руководство, включая нормальные, добрососедские отношения с Россией.

Отметим, согласно статистике Госстата Украины, число украинцев, которые выезжают в Россию, за последний год увеличилось. В 2016 году в РФ побывали 3,8 миллионов украинцев, а в 2017 году — уже 4,3 миллионов. Также стоит добавить, что в Минэкономразвития Украины заявили, что не рассматривают вариант отмены железнодорожного сообщения с РФ.