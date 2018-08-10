Посольство России напомнило Вильнюсу, кто определяет курс государства

Вильнюс, 10 августа. Власти Литвы продолжают открыто вмешиваться во внутренние дела России, в том числе пытаясь повлиять на дальнейший путь развития РФ, сообщило российское посольство в Вильнюсе.

Таким образом диппредставительство отреагировало на планы организовать в литовской столице встречу экспертов стран НАТО и политиков (в основном отставных), а также представителей Украины, Молдавии и Грузии с участием оппозиционеров РФ.

В посольстве отметили, что Литва проводит бесперспективную линию на вмешательство во внутренние дела нашей страны.

Как подчеркивается в комментарии, «маргинальные и оторванные от реальной действительности дискуссии с участием российских «диссидентов» вряд ли окажут хоть какое-нибудь влияние на выбор нашего народа». В посольстве указали на то, что только россияне определяют курс своего государства, без каких-либо подсказок извне.

Проведение международной конференции «Восстановление европейской и трансатлантической устойчивости» намечено на 22 августа. На ней также планируется обсудить политику РФ.