Червиченко о поражении «Зенита» от минского «Динамо»: еще пара таких поражений, и Семак может устремиться на выход



Москва, 10 августа. Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал Федеральному агентству новостей поражение «Зенита» от минского «Динамо» 0:4 в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы.

«Резкие шаги сейчас навряд ли нужны. Тем более, на мой лично взгляд, причина поражения в неудачной игре вратаря. Думаю, из четырех голов три мяча вратарских. Хотели поставить человека, реанимировать его — не получилось. Не знаю, почему, но Лодыгина сильно трясет. Бывает так — вы вспомните финал Лиги чемпионов, что там сделал Кариус. Это не означает, что менять нужно всю команду или тренеров», — считает Червиченко.

По его мнению, игровые проблемы команды связаны с процессами последних лет.

«Пассивность «Зенита» в атаке? Послушайте, «Зенит» давно не был активен у чужих ворот. По-моему, последние пару лет. Или вы считаете, что инвалид сразу вскочит с кресла и побежит без долгого периода реабилитации?» — отметил бывший президент «Спартака».

Кроме того, по словам функционера, будущее Семака в петербургском клубе может оказаться под вопросом в ближайшее время.

«Если еще пару раз «Зенит» провалится — а в руководстве не все счастливы от назначения Семака — у сторонников, что он не дотягивает до уровня главного тренера топ-клуба, появятся весомые аргументы. Если будет еще пара таких поражений, и Семак может устремиться на выход», — заявил бизнесмен.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что минское «Динамо» выиграло у петербургского «Зенита» с разгромным счетом в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, прошедшая на минской арене «Динамо», завершилась со счетом 4:0. Петербург примет ответный матч 16 августа.