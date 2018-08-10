НПО имени Лавочкина получило нового директора взамен арестованного за хищения

Москва, 10 августа. Бывший генеральный директор красноярского завода «Красмаш» Владимир Колмыков назначен новым главой НПО имени Лавочкина взамен Сергея Лемешевского, который находится под следствием. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

«Владимир Колмыков представлен сотрудникам предприятия», — говорится в сообщении.

Колмыков ранее возглавлял завод «Красмаш», который является производителем баллистических ракет «Синева» и «Сармат». До этого он работал в разных должностях на заводе с 1978 года. В 2015 году вступил в должность главы НПО «Энергомаш», который производит ракетные двигатели. В 2016 году назначен заместителем генерального директора по техническому комплексу головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш. В том же году Колмыков вернулся на «Красмаш» в должности гендиректора.

Напомним, следственное управление СК РФ подозревает сотрудников НПО имени Лавочкина в злоупотреблении служебными полномочиями. По предварительной версии следствия, они выплатили необоснованно большие премиальные адвокатскому бюро «Третьяков и партнеры» за предоставленные услуги.

Генеральный директор Научно-производственного объединения (НПО) имени Лавочкина Сергей Лемешевский, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, досрочно лишен полномочий по решению совета директоров. Он находится под арестом, против Лемешевского возбуждено уголовное дело.