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Политика
Путин примет участие в Пятом каспийском саммите в Казахстане
Политика
Путин в пятницу побеседует с Макроном по телефону и соберет совещание Совбеза
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    Путин примет участие в Пятом каспийском саммите в Казахстане

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    Путин примет участие в Пятом каспийском саммите в Казахстане

    Москва, 12 августа. Президент России Владимир Путин прилетит в Казахстан для участия в Пятом каспийском саммите, сообщили в пресс-службе Кремля. 

    12 августа российский лидер посетит город Актау в Казахстане, где пройдет Пятый каспийский саммит. Главным событием мероприятия станет подписание лидерами «каспийской пятерки» Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Работа над этим документов велась с 1996 года. Также предполагается подписание пятисторонних межправительственных соглашений.

    «Предполагается, что президенты Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана рассмотрят ключевые аспекты сотрудничества на Каспии в различных сферах, обсудят ход реализации решений, принятых на предыдущих встречах глав государств «каспийской пятерки», — рассказали в Кремле.

    Путин примет участие в Пятом каспийском саммите в Казахстане

    Как передает «Газета.ru», подготовку к предстоящему к Каспийскому саммиту Путин ранее обсудил по телефону с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

    Автор: Катерина Иванова
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