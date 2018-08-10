Путин примет участие в Пятом каспийском саммите в Казахстане

Москва, 12 августа. Президент России Владимир Путин прилетит в Казахстан для участия в Пятом каспийском саммите, сообщили в пресс-службе Кремля.

12 августа российский лидер посетит город Актау в Казахстане, где пройдет Пятый каспийский саммит. Главным событием мероприятия станет подписание лидерами «каспийской пятерки» Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Работа над этим документов велась с 1996 года. Также предполагается подписание пятисторонних межправительственных соглашений.

«Предполагается, что президенты Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана рассмотрят ключевые аспекты сотрудничества на Каспии в различных сферах, обсудят ход реализации решений, принятых на предыдущих встречах глав государств «каспийской пятерки», — рассказали в Кремле.

Как передает «Газета.ru», подготовку к предстоящему к Каспийскому саммиту Путин ранее обсудил по телефону с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.