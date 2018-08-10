Украина сама стала «Троянским конем» для ЕС: эксперты ответили Порошенко на заявление о «Северном потоке — 2»

Президент Украины Петр Порошенко назвал троянским конем Кремля газопроводный проект «Северный поток — 2». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Северный поток — 2» — это троянский конь Кремля против европейской энергетической и, в конце концов, геополитической безопасности», — написал Порошенко в Facebook.

Кроме того, украинский президент призвал европейских партнеров «как можно быстрее избавиться от обманчивых и пагубных кремлевских чар и твердо отстаивать собственную энергетическую безопасность».

Напомним, в апреле текущего года председатель правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев назвал «Северный поток — 2» троянским конём для Евросоюза.

«Порошенко исчерпал запас лозунгов»

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в интервью ФАН пояснил: складывается ощущение, что Порошенко уже исчерпал весь запас лозунгов, которыми можно кормить народ. Остались только обещания вернуть Крым с Донбассом, грозные слова про прекращение всякого сообщения с Россией да злоба по поводу «Северного потока — 2». И это повторяется из года в год, с одной встречи на другую, с одной пресс-конференции на следующую.

«На фоне Донбасса и Крыма тема газопровода выглядит более-менее свежей. Главный ее минус — она звучит совсем уж жалостливо. Мол, Европа нас не слушает, Москва продолжает плести коварные планы, а результатом будет то, что мы все замерзнем. С другой стороны, Порошенко в некоторой степени нащупал больной нерв украинских националистов. Ведь на чем строилась вся идеология «украинства» все годы независимости? Поляне гнобили, шведы гнобили, москали гнобили, немцы гнобили, но «ще не вмерла Украина». Единственное, постулат со злокозненностью «Северного потока — 2» слишком далек от народа», — добавил Андрей Иванов.

По словам эксперта, это слишком сложная комбинация для навязываемой народу сельской логики мышления. «Мол, мы лишимся транзита российского газа, который решили покупать реверсом у других стран, чтобы навредить России, но вот теперь мы станем жить хуже, потому как злая Москва сократит поставки, при этом другие государства смогут получать газ и дальше. И в конце вывод — что делать, мы не знаем. Вопрос, как отреагирует на это украинское общество? Да так же, как и всегда: плохая Россия почему-то отказалась помогать братскому народу. А Порошенко будет поддерживать и дальше у граждан настроение этой слезливой безутешной скорби», — заключил Андрей Иванов.

Кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что истерика украинского президента еще раз прекрасно демонстрирует то, как Украина боится потерять статус транзитера российского газа. «Страна-агрессор», как называет Киев Россию, оставит украинский бюджет без значительной части доходов. А это значит, что нужно будет искать новые способы наполнения финансовых резервов. Но откуда?

«ЕС денег не даст. Остается только многострадальный украинский народ, которому вновь увеличат тарифы, сократят подачу газа, и скажут, что все это во благо сохранения «Соборной Украины». Конечно, это не прибавит политических бонусов Порошенко, и, более того, в преддверии предстоящих выборов повысит рейтинг его оппонентов по команде. Глядишь, и «женщина с косой» — Юлия Тимошенко, наконец, получит президентский пост, который так не по-мужски отняли у нее в 2014 году», — добавил Антон Бредихин.

По словам эксперта, попытка Порошенко сорвать российско-европейский договор на этом фоне выглядит жалко и глупо. Он не вправе решать, что, где и когда строить России и ЕС.