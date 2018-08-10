Украинские футболисты отказались жить в «Москве»

Москва, 10 августа. Украинские футболисты, которые в стартовом матче Лиги наций сыграют с командой Чехии под городом Злин, отказались жить в гостинице «Москва». Им придется заселяться в две разные гостиницы.

Во время подготовки к матчу принимающая сторона предлагала сборной Украины разместиться в гостинице «Москва», расположенной в городе Злин. Однако представители команды от предложения отказались.

Как передает портал zbirna.com, в связи с отказом украинских футболистов пришлось заселить в две разные гостиницы.

Матч между командами Украины и Чехии состоится 6 сентября в городе Угерске-Градиште, который находится в 30 километрах от Злина.

После 2014 года Киев активно проводит политику, направленную против России. В этой связи абсурдные решения принимают не только политики, но и украинцы, занятые в других сферах. Критике за гастроли в России регулярно подвергаются украинские артисты. Так, ранее киевский скульптор заявил, что в скором времени представители украинского шоубизнеса «купят дома на Рублевке и забудут про Украину».