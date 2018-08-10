Начальник генштаба Украины обсудил с замглавы миссии ОБСЕ ситуацию в Донбассе

Киев, 10 августа. Руководитель генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко провел встречу с первым заместителем главы миссии ОБСЕ в украинском государстве Александром Хугом, в ходе которой они обсудили ситуацию в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

«Стороны подробно обсудили ситуацию, которая сложилась в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) по обеспечению национальной безопасности и обороны (…) в Донецкой и Луганской областях», — говорится в сообщении​​​.

Участники переговоров также подняли вопрос повышения безопасности персонала Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине и гражданского населения в районе проведения ООС.

Напомним, Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота на Украине. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали свыше 10 тысяч человек.

В целях урегулирования ситуации в Донбассе подписаны минские соглашения, неоднократно устанавливался режим перемирия. Однако из республик продолжают поступать сведения об обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины и их попытках прорвать линию обороны.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли беспилотник миссии ОБСЕ в Донбассе. Инцидент произошел в районе Артемовска, огонь открыли украинские военные 59-й бригады.