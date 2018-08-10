Меню
Украина
Начальник генштаба Украины обсудил с замглавы миссии ОБСЕ ситуацию в Донбассе
Политика
Путин в пятницу побеседует с Макроном по телефону и соберет совещание Совбеза
Следующая новость
Загрузка...

    Начальник генштаба Украины обсудил с замглавы миссии ОБСЕ ситуацию в Донбассе

    97

    Начальник генштаба Украины обсудил с замглавы миссии ОБСЕ ситуацию в Донбассе

    Киев, 10 августа. Руководитель генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко провел встречу с первым заместителем главы миссии ОБСЕ в украинском государстве Александром Хугом, в ходе которой они обсудили ситуацию в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

    «Стороны подробно обсудили ситуацию, которая сложилась в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) по обеспечению национальной безопасности и обороны (…) в Донецкой и Луганской областях», — говорится в сообщении​​​.

    Участники переговоров также подняли вопрос повышения безопасности персонала Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине и гражданского населения в районе проведения ООС.

    Напомним, Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота на Украине. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали свыше 10 тысяч человек.

    В целях урегулирования ситуации в Донбассе подписаны минские соглашения, неоднократно устанавливался режим перемирия. Однако из республик продолжают поступать сведения об обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины и их попытках прорвать линию обороны.

    Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли беспилотник миссии ОБСЕ в Донбассе. Инцидент произошел в районе Артемовска, огонь открыли украинские военные 59-й бригады.

    Автор: Екатерина Кухарева
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.