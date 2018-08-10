В Госдуме предложили довести до ума идею правительства об ужесточении техосмотра

Москва, 10 августа. Правительство России предложило усилить административную и уголовную ответственность за проведение технического осмотра без аккредитации оператора. На это направлен ряд поправок к федеральным законам, которые поступили сегодня в Госдуму.

Предполагаемые нововведения призваны помешать недобросовестным организациям проводить техосмотры «на бумажке», то есть выдавать владельцам автомобилей диагностические карты, сертификаты и декларации соответствия без проведения фактического осмотра транспортного средства. Для этого предлагается ужесточить требования к процедуре, законодательно закрепив обязанность лиц, проводящих техосмотры, фиксировать мероприятие на фото и видео.

Депутат Государственной думы Вячеслав Лысаков считает, что правительственные планы не слишком сильно помогут «прозрачности» процедуры.

«Фото- и видеофиксация, на мой взгляд, мало что могут изменить. Это практиковалось и в советское время: записывалось на камеру проведение техосмотра, а именно — факт нахождения машины на «яме». Она там стояла некоторое время для вида, чтобы зафиксировалось, но техосмотр не проводился», — рассказал депутат корреспонденту Федерального агентства новостей.

Законопроекты закрепляют за государством функции контролера за соблюдением установленных требований, в том числе к производственно-технической базе пункта. Также правительство предлагает сделать диагностические карты электронными.

«Предложение об электронном паспорте нужно довести до ума немного в другом виде, — считает Вячеслав Лысаков. — Надо использовать программное обеспечение, которое не позволяет распечатывать диагностическую карту, пока машина не пройдет все проверки. Это очень простой вариант, он очень эффективен, но почему-то правительство о нем не знает или не предложило этого».

По словам парламентария, такое программное обеспечение разработано в Перми, и препятствий для его распространения нет.

Правительство предлагает также ужесточить административную ответственность всех участников системы техосмотра. Технические эксперты за несоблюдение требований могут быть дисквалифицированы. А для незаконных пунктов, выдающих водителям «серые» диагностические карты, инициаторами предусмотрена уголовная ответственность.

«Что касается уголовного наказания — это совершенно правильно, — уверен депутат Лысаков. — Фактически это выдача фальсифицированных документов. Если ты не имеешь допуска на рынок или не имеешь разрешения на выдачу документов — ты являешься самозванцем».

Депутат отмечает, что за последнее время увеличилось количество аварий, связанных с техническим состоянием автомобилей. За выпуск на дорогу автомобиля без проведения осмотра и действующих документов нужно строго наказывать, уверен собеседник ФАН.