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Легковушка и маршрутка столкнулись в Иркутской области, есть пострадавшие
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    Легковушка и маршрутка столкнулись в Иркутской области, есть пострадавшие

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    Легковушка и маршрутка столкнулись в Иркутской области, есть пострадавшие

    Москва, 10 августа. Дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного микроавтобуса произошло в Иркутской области. В результате аварии десять человек пострадали.

    Автомобиль Kia Sportage, столкнувшись с Fiat Dukato, вылетел на встречную полосу, где врезался в пассажирский автобус Fiat, в котором находились 12 пассажиров. По предварительным данным, водитель Kia не справился с управлением. Отмечается, что и пассажирский автобус, и Kia после столкновения перевернулись.

    Легковушка и маршрутка столкнулись в Иркутской области, есть пострадавшие

    Автомобильная авария произошла на 37-м километре трассы Р-255 «Сибирь». По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка случившемуся, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

    Какие именно травмы получили пострадавшие, не называется, сообщает Газета.ru.

    Автор: Дарья Смолина
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