Ученые опровергли миф об опасности соли для здоровья

Оттава, 10 августа. Канадские ученые рассказали, что умеренное потребление соли полезно для сердечно-сосудистой системы человека. Как пишет Lancet, они изучили данные анализов мочи, давление и другие показатели у более 90 тысяч добровольцев из 300 сообществ в 18 странах.

Специалисты нашли связь между высоким потреблением соли и болезнями сердца только в Китае. Специалисты объяснили, что в КНР популярен соевый соус, из-за него каждый житель страны потребляет примерно 12,5 грамма соли в сутки.

При этом эксперты уверены, что низкое содержание соли в организме может привести к инфаркту.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничить суточную дозу натрия двумя граммами, что равно пяти граммам соли. Медики считают, что из-за чрезмерного употребления соли повышается давление и возрастает риск инфаркта.