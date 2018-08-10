Сирия: саперы разминировали еще два гектара в провинции Хомс

Москва, 10 августа. В провинции Хомс было разминировано еще два гектара территории, о чем свидетельствуют данные ежедневного информационного бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев министерства обороны Российской Федерации.

Согласно приведенной информации, инженерные подразделения Сирийской Арабской Республики продолжают разминировать местность и объекты в Насири-Харабеси, Тель-Биса и Маждаль.

«Разминировано 2 гектара территории, 20 зданий и 1 километр дорог», — указано в сообщении.

По данным центра, было обнаружено и уничтожено 49 взрывоопасных предметов.

Напомним, ранее сообщалось, что военная полиция РФ выставит восемь постов вблизи демилитаризованной зоны у Голанских высот на сирийско-израильской границе.