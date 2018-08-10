Меню
Новости Сирии
Сирия: саперы разминировали еще два гектара в провинции Хомс
Политика
Песков рассказал о возможности визита Ким Чен Ына на ВЭФ
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: саперы разминировали еще два гектара в провинции Хомс

    47

    Сирия: саперы разминировали еще два гектара в провинции Хомс

    Москва, 10 августа. В провинции Хомс было разминировано еще два гектара территории, о чем свидетельствуют данные ежедневного информационного бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев министерства обороны Российской Федерации.

    Согласно приведенной информации, инженерные подразделения Сирийской Арабской Республики продолжают разминировать местность и объекты в Насири-Харабеси, Тель-Биса и Маждаль. 

    «Разминировано 2 гектара территории, 20 зданий и 1 километр дорог», — указано в сообщении.

    По данным центра, было обнаружено и уничтожено 49 взрывоопасных предметов.

    Напомним, ранее сообщалось, что военная полиция РФ выставит восемь постов вблизи демилитаризованной зоны у Голанских высот на сирийско-израильской границе.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.