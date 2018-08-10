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Названы самые популярные неморские курорты России
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    Названы самые популярные неморские курорты России

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    Названы самые популярные неморские курорты России

    Москва, 10 августа. Медвежьегорск и Петрозаводск возглавили рейтинг городов внутреннего туризма для тех, кто не любит море. Сервис бронирования жилья Tvil.ru составил список самых популярных неморских курортов России на сентябрь 2018 года.

    Перечень сформирован на основе анализа забронированного жилья в частном секторе с 1 по 30 сентября.

    Рейтинг возглавили города Карелии: Медвежьегорск, Петрозаводск и Кондопога. Вторым по популярности направлением является Ставрополье. Для сентябрьских путешествий россияне также выбирают Башкирию, Тверскую, Оренбургскую и Ярославскую области. Большим спросом туристов пользуется аренда жилья в Санкт-Петербурге.

    По данным СМИ, чаще всего туристы бронируют жилье на неморских курортах от 4 до 11 ночей. Цена на аренду колеблется от 1000 до 5000 рублей в сутки.

    Необходимо отметить, что наиболее низкие цены на отдых — в кавказских Минеральных водах. Самые высокие цены на аренду жилья указаны в Карелии.

    Автор: Регина Пак
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